Luciana Gimenez revela como é a relação de Mick Jagger com o filho

"Mas ele [Mick Jagger] gosta muito dos filhos, é uma pessoa extremamente carinhosa, está sempre atento [...] Dei sorte com os pais dos meus filhos", completou.

A apresentadora também falou da própria relação com Lorenzo e Lucas: "Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu achei que as pessoas tivessem uma imagem errada minha. Ninguém sabe nada da minha vida, das relações que eu tive, do relacionamento que eu tive. Nunca acreditei em ter nenhum tipo de benefício por causa de alguma fama dos meus filhos. O Lucas eu protegi como um cão de guarda."

"Fazer momentos com os meus filhos é tudo que eu quero na vida", finalizou.