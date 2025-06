Atitude de Maria Bethânia no Instagram levanta suspeitas de anúncio de novo projeto

Maria Bethânia completa 79 anos nesta quarta-feira, 18. Para marcar a data, a equipe da cantora fez duas novas postagens na conta da artista no Instagram que, recentemente, foi ‘zerada’, ou seja, teve todas as postagens existentes anteriormente apagadas.

Uma delas é uma colab - quando dois ou mais perfis compartilham a mesma postagem - com a Academia de Letras da Bahia que traz uma foto da cantora com os dizeres "aniversariante do dia, 18 de junho", além de indicar o número da cadeira que Bethânia ocupa na Academia, a 18.

A outra postagem traz um vídeo no qual a cantora aparece em uma sessão de fotos. Nessa, a legenda indica que Bethânia se prepara para um novo projeto relacionado aos seus 60 anos de carreira. "Viva Maria Bethânia! Turbinas sendo aquecidas", diz o texto.