Preta Gil agradece irmã e amiga que a acompanham em tratamento experimental nos EUA

Preta Gil está nos Estados Unidos há mais de um mês, onde realiza um tratamento experimental contra o câncer. Nessa segunda-feira, 16, a cantora usou os stories de seu perfil no Instagram para agradecer ao apoio da irmã Maria Gil e da amiga Jude Paula, que estão ao lado dela durante o processo.

"Minha irmã amada Maria Gil, essa cuida mesmo! Obrigada por estar aqui comigo!", escreveu Preta ao compartilhar uma foto em um ambiente hospitalar.

Em outro clique, ela aparece com a amiga e também faz questão de expressar sua gratidão: "My bestie (minha melhor amiga, em tradução livre), amo ter você do meu ladinho".