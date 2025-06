Morre Hélio Delmiro, referência do jazz no Brasil, aos 78 anos

Delmiro iniciou as atividades musicais aos 14 anos. Em 1967, ele atuou, ao lado de Antônio Adolfo (piano), Gusmão (baixo), Nelsinho (bateria) e os cantores Eduardo Conde e Beth Carvalho, no Conjunto 3-D. Nessa época, dedicou-se à pesquisa do jazz e da técnica erudita, tornando-se bastante requisitado nos estúdios de gravação.

Em 1974, Delmiro participou, em Los Angeles, da gravação do LP Elis e Tom, clássico da MPB.

Tocou durante quatro anos com Milton Nascimento, com quem participou do Festival de Montreux. Atuou na gravação de vários discos de Milton, como Caçador de Mim e Milton ao Vivo.

Em 1977, gravou com Sarah Vaughan o álbum O Som Brasileiro.

Seu álbum, Samambaia (1981), concebido ao lado do pianista César Camargo Mariano, é considerado um marco da música instrumental no Brasil.

Em 1999, o músico viajou para a Califórnia (EUA), onde se apresentou no espaço The Jazz Bakery, ao lado de Clare Fischer. Nesse mesmo ano, lançou com ela o álbum Symbiosis, gravado nos EUA.