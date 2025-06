Guilherme Fontes é picado por cobra venenosa

O ator Guilherme Fontes foi picado por uma jararaca, no último domingo, 15. O acidente ocorreu nas proximidades da sua casa, localizada no ambiente rural, na zona sul do Rio de Janeiro.

"Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem à minha volta estava", confessou, sobre a picada da cobra.

O ator também revelou o que fez após ter sido picado pela cobra: "deixar fluir o sangue e correu pro hospital". E ainda brincou: "a história é longa. Vivi milhões de aventuras."