Alfred Brendel, um dos pianistas mais talentosos do mundo, morre aos 94 anos

O pianista e compositor Alfred Brendel morreu nesta terça-feira, 17, em Londres. A informação foi divulgada por um porta-voz de Brendel, que acrescentou que o músico nascido em Wiesenberg, no norte da Morávia, atual República Tcheca, "será lembrado e celebrado com profunda gratidão por sua família - sua parceira Maria Majno, Irene Brendel, seus filhos, Doris, Adrian, Sophie e Katharina, e seus quatro netos".

Brendel se interessou pela música ainda criança. Autodidata em um primeiro momento, foi estudar no Conservatório de Graz, na Áustria. Posteriormente, em Lucerna, na Suíça, teve aulas com o maestro suíço Edwin Fischer, pelo qual foi diretamente influenciado. Brendel costumava dizer que Fischer o ensinou a tocar com paixão dentro dos limites do classicismo, movimento da música clássica que buscava uma música mais leve a acessível.

Considerado pela maioria dos críticos como um dos principais intérpretes das obras de Beethoven, Brendel fez sua estreia pública em Graz em 1948, aos 17 anos, quando ganhou o prêmio Concorso Busoni na Itália. Concentrou sua atividade, sobretudo, nas obras de seus compositores clássicos e se tornou um especialista em Liszt, compositor austríaco.