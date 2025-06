Will Smith explica por que recusou fazer 'A Origem': 'Não entendi'

Comparando sua rejeição a "A Origem" a "Matrix", Smith admitiu que conceitos de ficção científica com realidades alternativas tendem estar além da sua compreensão. "Agora que penso nisso, esses filmes com realidades alternativas, [os cineastas] não explicam muito bem. Mas me sinto ferido [por negá-los]."

Sucesso de bilheteria e no Oscar

Com DiCaprio no papel principal, "A Origem" se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria da carreira de Nolan, arrecadando US$ 839 milhões ao redor do mundo.

O filme ainda conquistou quatro Oscars: Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Fotografia. "A Origem" está disponível na Max.