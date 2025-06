Rick Moranis: Quem é o ator de clássicos que volta aos cinemas após 30 anos afastado das telas?

O anúncio de Spaceballs 2, sequência de S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço, feito pelo diretor Mel Brooks, animou fãs do clássico da comédia lançado em 1987. Mais do que retomar a sátira à franquia Star Wars, que tomou proporções colossais nas quatro décadas desde seu lançamento, a volta de Rick Moranis às telonas foi considerada a principal manchete pelos entusiastas de comédia.

Estrela de clássicos como Caça-Fantasmas, Querida, Encolhi as Crianças e A Pequena Loja de Horrores, Moranis se tornou um dos maiores nomes da comédia hollywoodiana nos anos 1980 e 1990, contracenando com nomes como Steve Martin, Bill Murray, Max von Sydow, John Candy e Catherine O’Hara.

Nascido no Canadá, Moranis chamou a atenção do público no começo dos anos 1980, como integrante do elenco do programa de esquetes Second City TV. Nos anos seguintes, ele dirigiu e estrelou Cervejaria Maluca e participou de Ruas de Fogo, onde contracenou com Diane Lane e Willem Dafoe.