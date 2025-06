Justin Bieber reflete sobre crescimento pessoal: 'Sei que tenho problemas de temperamento'

Em meio a escrutínio cada vez mais pesado da mídia e rumores sobre sua saúde mental e sobre a relação com a esposa, Justin Bieber usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre seu momento atual e sobre a difícil busca pelo crescimento pessoal. Num post compartilhado nesta segunda-feira, 16, o cantor disse saber que tem "problemas de temperamento", e que sabe que está "quebrado".

"As pessoas continuam me dizendo para me curar. Você não acha que, se eu pudesse me consertar, já teria feito isso?", desabafou Bieber. "Sei que estou quebrado. Sei que tenho problemas de temperamento. Tentei a vida toda trabalhar para ser como as pessoas que me disseram que eu precisava ser consertado como elas. E isso só tem me deixado mais cansado e irritado."

O cantor ainda afirmou que quanto mais tenta se recuperar, mais ele foca em si mesmo, dizendo que Jesus "é a única pessoa que me faz querer tornar minha vida sobre os outros". "Sinceramente, estou exausto de pensar em mim mesmo ultimamente. Você não está também?"