Gerald Thomas se arrepende por defender Léo Lins: 'É horroroso e nojento'

Gerald Thomas usou as redes sociais no final de semana para dizer que se arrepende de ter defendido Léo Lins, humorista que foi condenado a oito anos e três meses de prisão por ter feito "discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários" em uma apresentação divulgada no Youtube.

"Fui levado pela manchete da coisa, sem saber quem era o cara. Só depois de ter publicado tudo isso é que tive consciência. Jamais deveria ter feito isso", disse o dramaturgo.

O diretor teatral apagou as publicações em que defendia o humorista e também pediu desculpas aos seguidores que se sentiram ofendidos com o seu primeiro posicionamento.