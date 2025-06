Filme brasileiro que se passa em Israel estreia em meio ao conflito com Irã e está no top 10

A conexão com o passado, tema central do longa, tocou a diretora. Cris D'Amato acredita que essa busca pelas raízes tem uma força universal.

"Jéssica começa o filme achando que está sozinha no mundo, mas vai descobrindo que não é bem assim. É uma história sobre esperança, recomeços e sobre como a vida pode surpreender a qualquer momento, não importa a idade", contextualiza a cineasta.

Para a equipe, filmar em Israel trouxe curiosidades que enriqueceram a experiência. "Quando foi aniversário do Júlio Uchôa, nosso produtor, segui a tradição israelense e mandei fazer camisetas personalizadas com o rosto dele. Foi divertido e uma maneira de nos conectarmos ainda mais com a cultura local", conta.