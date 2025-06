Youtuber Pirulla deixa a UTI após sofrer AVC

O youtuber Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirula ou Pirulla, de 43 anos, recebeu alta da UTI e está em estado estável, segundo informou no fim da tarde desta sexta-feira, 13, a equipe do podcast Os Três Elementos, do qual ele participa. Apesar da evolução, ele segue hospitalizado e passa por bateria de exames para tentar identificar a causa do acidente vascular cerebral (AVC) que o atingiu.

Segundo a nota divulgada pela equipe, Pirulla já iniciou as primeiras etapas da reabilitação, essencial para que se recupere e não fique com sequelas.

Pirulla sofreu um AVC nem 25 de maio, em sua casa, em São Paulo, e esteve internado na UTI até agora.