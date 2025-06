O que Kanye West, ou Ye, foi fazer no julgamento de Sean ‘Diddy’ Combs?

Ele assentiu. Em seguida, apressou-se para pegar um elevador e não respondeu quando perguntado se poderia testemunhar em nome de Combs, quando a defesa iniciar sua apresentação já na próxima semana.

A segurança do tribunal não o levou ao 26.º andar, onde o julgamento ocorre em uma das maiores salas do edifício. A entrada ali é estritamente controlada, com assentos reservados para a família e a equipe jurídica de Combs, a mídia e os espectadores que esperam em fila por horas para conseguir um cobiçado lugar.

Kanye West no julgamento de Diddy

Em vez disso, o rapper foi levado para uma sala no 23º andar. Lá, ele observou brevemente o testemunho em um grande monitor de circuito fechado. Outra sala similar estava cheia de representantes da mídia e funcionários do tribunal que ouviram erroneamente que ele poderia estar lá.

Conforme a notícia de sua localização real se espalhava e os espectadores entravam lentamente na sala onde Ye estava sentado na primeira fila com o filho de Combs, Christian, um guarda-costas e outro apoiador de Combs em um lado da sala que, de outra forma, estava vazia por conta de um funcionário do tribunal, Ye olhou ao redor antes de se levantar abruptamente e sair, junto com os demais que o acompanhavam.

Kanye West não respondeu a mais perguntas ao deixar o tribunal, passando por repórteres e câmeras de televisão e entrando em um sedã Mercedes preto que o aguardava.