Brasileira será condecorada pela Família Real Britânica com mesma honraria de Adele

Quem é Gabriella Di Laccio?

Gabriella Di Laccio nasceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. A cantora é uma soprano (voz feminina mais aguda com maior extensão vocal). Ela se formou na Escola de Música e Belas Artes do Paraná na década de 1990 e teve o início de sua carreira orientada por Neyde Thomas.

A artista fundou em 2018 a plataforma Donne - Women in Music, a qual é voltada para promover a visibilidade de compositoras mulheres e não binárias. O programa tem parceria com Apple Music, Universidade de Oxford e Royal Albert Hall.

Naquele mesmo ano, a cantora foi incluída na lista de 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo pelo BBC. Em 2024, Gabriella Di Laccio liderou o concerto acústico Let HER MUSIC Play, o álbum entrou para o Guinness World Records.

A cantora também faz doutorado na York St John University, universidade localizada na cidade britânica de York, que fica a 120 quilômetros de Manchester. A pesquisa de Gabriella Di Laccio é focada em como o ativismo performático e a transparência de dados podem transformar instituições musicais e promover a inclusão.