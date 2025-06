Sonia Abrão nega estar disputando vaga de Catia Fonseca na Band

"Estou muito bem empregada, tenho meu próprio programa, não sou e não estou a fim de ser substituta de ninguém. E muito menos disputar vaga", destacou Sonia.

A jornalista classificou a situação como um desrespeito com ela, com a RedeTV! e toda a sua equipe. "Gente, estou no meu canto, na minha emissora, fazendo meu programa, toda a nossa equipe trabalhando. Como é que me metem no meio dessa história assim?", questionou, indignada.

Sonia reforçou não ter nenhuma relação com os boatos e pediu para ser deixada em paz para continuar fazendo seu trabalho no seu ritmo.

"A gente acabou de comemorar 19 anos no ar. Então, acho que o mínimo que a gente merece, realmente, é respeito. Só quero continuar meu trabalho em paz. E, por favor, parem de tumultuar com tanta mentira", finalizou.

Pouco depois, Sonia compartilhou uma matéria do jornalista Flávio Ricco que informava a renovação de seu contrato com a RedeTV! por mais quatro anos. "Essa é a verdade", confirmou a apresentadora.