Dua Lipa confirma noivado com ator Callum Turner

De acordo com o The Sun, Callum fez o pedido durante as festas de fim de ano.

Quem é Callum Turner?

Ator inglês de 39 anos, Callum Turner participou da franquia Animais Fantásticos, trilogia derivada de Harry Potter, na qual interpretou Theseus Scamander.

Ele também participou da série Mestres do Ar e está confirmado como protagonista de Neuromancer.

As duas produções são da Apple TV+.

Antes de se relacionar com a cantora pop, o ator namorou com Vanessa Kirby. Eles terminaram em 2020.