Baden Powell, Jackson do Pandeiro e Xavier Cugat são opções do In-Edit

Cugat viveu nesse meio musical, entre artistas, divas e, como ele confessa sem qualquer problema, mafiosos, que gostavam de Xavier. E o ajudavam tanto em contratos proveitosos quanto em matrimônios fracassados. Em um dos seus inúmeros divórcios, a ex-esposa queria tirar-lhe a pele. Mas bastou uma conversinha com uns amigos do ex-marido para que se tornasse súbita e inexplicavelmente razoável. Cugat terminou a vida criando e comercializando aqueles cachorrinhos mexicanos. Todo fim de vida é melancólico, mas ele aproveitou bem a sua.

Entre os brasileiros, um destaque é o filme dedicado ao maestro baiano Letieres Leite, As Travessias de Letieres Leite, de Íris de Oliveira e Day Sena. De sólida formação teórica, ele exerceu forte influência sobre a música baiana. Tinha um talento todo especial em interagir com os músicos e tirar o que tinham de melhor. Era também arranjador de mão-cheia. Quem quiser, confira os arranjos que fez para esse álbum maravilhoso de Maria Bethânia que é Noturno.

Outro bastante interessante é Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinicius, de Emílio Domingos. Esse álbum de 1966 se tornaria um marco da música brasileira. Tudo começa quando Vinicius ganha de presente de um amigo baiano, Carlos Coqueijo, um disco com músicas e toques de candomblé. Ele e Baden ouvem. Ficam fascinados. Baden viaja à Bahia e frequenta terreiros e rodas de capoeira. Na volta ao Rio, ele e Vinicius se internam num apartamento em companhia do violão e de algumas caixas de uísque. Meses depois saem com material para a gravação que seria feita sob a batuta do maestro Guerra-Peixe, com o Quarteto em Cy e uma série de convidados. E, claro, a voz de Vinicius e o incendiário violão de Baden. O resto é história.

Outra boa pedida é Jackson, de Marcus Vilar e Cacá Teixeira. Resgata uma das figuras fundamentais da música popular brasileira. Usa depoimentos, inclusive do próprio artista, muita música e uma montagem engenhosa para mostrar ao público que Jackson do Pandeiro foi muito, muito mais que uma figura engraçada no palco, sobretudo quando visto com sua companheira Almira.

