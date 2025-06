Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, é condenado à prisão por calúnia contra Edu Guedes

Por meio da nota, os advogados de Correa explicam que o processo será reavaliado.

Entenda o caso

A condenação do ex-marido de Ana Hickmann veio após uma série de entrevistas entre 2024 e 2025. Em uma delas, para o Fofocalizando, ele diz que Edu Guedes e a apresentadora já estariam juntos antes do fim de seu casamento com ela.

Em outro momento, o advogado Enio Murad, que representa Correa, afirmou que Guedes, em conjunto com Ana Hickman, coagiu o filho do casal, Alezinho, de 9 anos, a se comunicar com o pai por meio do celular de Guedes.

Além das acusações contra Edu Guedes, Correa também é investigado por gestão temerária e movimentações financeiras não registradas, que somam mais de R$ 40 milhões, além de responder a processos por violência doméstica e ofensas contra terceiros.

O caso veio à tona depois da anulação de uma dívida de mais de R$ 1,2 milhão em nome de Ana Hickmann, pelo reconhecimento de que a assinatura dela em um contrato firmado com o Banco do Brasil foi falsificada.