Solteiro, Lucas Lima brinca e faz desabafo no Dia dos Namorados

Em seu segundo Dia dos Namorados solteiro desde o fim do casamento de 15 anos com Sandy, em setembro de 2023, Lucas Lima fez um desabafo bem-humorado nas suas redes sociais sobre o 12 de Junho. "Eu achava que a pior parte do Dia dos Namorados solteiro seriam os posts românticos", escreveu o músico antes de listar uma série de clichês.

"Mas na real são os 441 bilhões de vídeos: é só uma data capitalista; 10 dicas para curtir o Dia dos Namorados sozinho; seja sua melhor companhia; tá tudo bem; solidão vs. solitude; o amor romântico é superestimado", completou Lucas Lima em um reels no Instagram, onde é seguido por 2,1 milhões de pessoas.

Desde que anunciou a separação de Sandy, Lucas Lima não assumiu nenhuma namorada, embora tenha visto seu nome envolvido em boatos de envolvimento amoroso com famosas e anônimas. Já a cantora, que sempre foi discreta sobre a vida pessoal, surgiu publicamente com o novo namorado - o médico Pedro Andrade - há pouco mais de duas semanas.