'O Agente Secreto' será exibido no Museu do Louvre

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho que marca o retorno de Wagner Moura ao cinema brasileiro, será exibido no Museu do Louvre, em Paris, na França.

O longa-metragem foi anunciado na programação do Cinéma Paradiso Louvre, exibição ao livre no pátio do local. A sessão gratuita será no dia 5 de julho e contará com o diretor brasileiro e de sua mulher, a produtora Emilie Lesclaux.

O filme fez sua estreia no Festival de Cannes no mês passado e garantiu os prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção a Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, respectivamente.