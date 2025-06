Morre Brian Wilson, líder dos Beach Boys, aos 82 anos

Brian Wilson, lenda da música e líder do grupo Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi anunciada pela família em uma publicação nas redes sociais, sem que fosse confirmada a data da morte. O músico passou por crises ao longo da vida, lidando com o vício em drogas e álcool; no ano passado, foi diagnosticado com demência. Sua música, no entanto, entrou para a história como símbolo da juventude americana dos anos 1960, influenciando artistas de diferentes gerações: o compositor Paul McCartney chegou a afirmar, em 1974, que God Only Knows era a maior música pop já escrita.

"É com o coração partido que informamos que o nosso amado pai Brian Wilson faleceu. Estamos sem palavras neste momento. Por favor respeitem nossa privacidade neste momento de luto", diz a mensagem divulgada pela família. Wilson tinha sete filhos com três mulheres diferentes. Com sua última esposa, Melinda Ledbetter, com quem ficou por 28 anos, ele adotou cinco deles. Melinda morreu em janeiro do ano passado, meses antes do diagnóstico de demência.

Brian Wilson nasceu no dia 20 de junho de 1942 em Inglewood, na Califórnia. Dezenove anos depois, surgiam os Beach Boys, a princípio batizados de The Pendletones, banda formada por Brian, seus irmãos Dennis e Carl, seu primo Mike Love e seu amigo Al Jardine. O primeiro álbum do grupo, Pet Sounds, lançado em 1966, foi listado por várias publicações como um dos mais influentes da história da música.