Leo Lins alfineta Marcos Mion após crítica pública sobre condenação do humorista

Leo Lins rebateu as críticas de Marcos Mion nessa quarta-feira, 11, em suas redes sociais. A resposta veio depois do pronunciamento de Mion sobre a condenação do humorista.

"Estão atacando o Marcos Mion, achando que ele me defendeu. Vi aqui esclarecer: Mion nunca esteve do meu lado. Ele defendeu a liberdade de expressão", começou Leo Lins. O humorista também alegou que prefere "falar o que quer" do que ser "controlado".

Ele continuou, em outro story em seu perfil no Instagram: "Te disse que sou contra essa militância de coerção agressiva. Talvez tenha esquecido... Pois sugere que alguém vai me dar um soco na boca. Ainda bem não falou isso em tom de piada. Se não, podia ser visto como incentivo à violência".