Grammy inclui duas novas categorias para 2026, refletindo mudanças na indústria

Outra categoria que passa a integrar o prêmio é a de melhor álbum country tradicional, cuja criação se deve à evolução significativa do gênero na última década, "com o country tradicional experimentando um enorme ressurgimento, crescendo em popularidade e volume", disse Mason Jr. Com a decisão, a categoria de melhor álbum country foi renomeada para melhor álbum country contemporâneo.

No Grammy 2025, Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a vencer em melhor álbum country por Cowboy Carter. A cantora também ganhou o principal prêmio da noite, o de álbum do ano. Outro artista que investiu no country e concorreu em categorias dedicadas ao gênero foi Post Malone, cuja carreira até então se concentrava no rap e no pop.