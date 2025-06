Filme lembra roubo histórico às vésperas da reunificação alemã

O filme O Grande Golpe do Leste, de Natja Brunckhorst, que estreia nesta quinta, 12, se baseia num caso real. Passa-se em 1990, véspera da reunificação da Alemanha. A separação, derivada da derrota na 2.ª Guerra, de fato já havia caído no ano anterior, junto com o Muro de Berlim. Com o fim do muro, era preciso fazer a reunificação da moeda e da economia. Isso significava transformar o desvalorizado marco da Alemanha Oriental no forte Deutsch Mark da Alemanha Ocidental.

Havia um prazo para que os cidadãos da parte oriental fossem ao banco trocar seu dinheiro. O governo passou a estocar em um bunker secreto toda a dinheirama que recolhia e em breve viraria papel pintado. Só que alguns espertalhões descobriram o esconderijo e o saquearam. Afinal, aquelas cédulas teriam valor ainda por alguns dias. E o que fazer com elas senão usá-las a toque de caixa para comprar o máximo possível de mercadorias e em seguida revender o que pudessem?

O roubo só foi descoberto anos depois, quando autoridades monetárias da Alemanha descobriram em suas estatísticas uma grande anomalia na circulação de dinheiro naqueles dias agitados de pré-unificação.