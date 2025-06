Claudia Raia rebate crítica sobre criação da filha e diz que sempre foi 'uma pessoa polêmica'

Claudia Raia, que estreia a peça Cenas da Menopausa, nesta quinta, 12, é presença frequente nas redes sociais, no noticiário de celebridades e em podcasts sobre temas como maternidade e feminismo. Muito do que ela diz viraliza - mas não tudo.

"Quando falo da Sophia reverbera muito mais do que quando eu falo do Enzo. Reverbera muito mais qualquer coisa que eu diga da intimidade ou da minha relação de mãe e filha porque eu falo do prazer da mulher, do corpo e do prazer da mulher", disse a atriz em entrevista ao Estadão.

"E isso é inaceitável na nossa sociedade. As pessoas não aguentam esse assunto. Elas não querem falar sobre isso. E aí vira uma confusão", continua.