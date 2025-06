Catia Fonseca conta motivo que a levou a deixar a Band

Catia Fonseca explicitou o motivo que a levou a deixar a Band: a falta de estrutura para o Melhor da Tarde. A apresentadora falou sobre o assunto durante uma live após o anúncio de sua saída da emissora.

"Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter", disse ela. "Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida".

"E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta", prosseguiu, antes de agradecer mais uma vez às parcerias que construiu na emissora.