Aos 98 anos, Mel Brooks anuncia sequência de clássico da comédia que satiriza 'Star Wars'

A sequência será dirigida por Josh Greenbaum e tem roteiro de Benji Samit, Dan Hernandez e Josh Gad, que também integra o elenco. Bill Pullman e Rick Moranis, que estrelaram o filme original, também estão confirmados.

Embora tenha demorado 38 anos para ser anunciada de forma oficial, a continuação de S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço já era esperada desde o lançamento do primeiro longa, que terminou com o "anúncio" de que a franquia continuaria com Spaceballs 2: The Search for More Money (S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço 2: Em Busca de Mais Dinheiro, em tradução livre)

Ainda sem título confirmado, Spaceballs 2 estreia em 2027, ainda sem data definida. O filme tem produção da Amazon MGM. S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço está disponível para streaming no Prime Video.