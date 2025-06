Zé Felipe explica sumiço e mostra detalhes da nova mansão após separação de Virginia

Zé Felipe está de mansão nova após o fim do casamento com Virginia Fonseca. Na noite desta terça-feira, 10, o cantor explicou nas redes sociais o motivo do sumiço recente: a mudança para a nova residência.

"Estava sumido aqui porque estava fazendo a mudança. Prometo que amanhã eu não sumo. O principal e mais importante é que está todo mundo bem e com saúde. O resto é resto", disse ele.

Cumprindo a promessa, o sertanejo apareceu nos stories do Instagram já na manhã desta quarta-feira, 11, e mostrou detalhes da área externa da nova casa, como a área gourmet, a piscina e a brinquedoteca.