Sertanejo Léo mostra cicatrizes após ter rosto atingido por chamas durante show

O cantor sertanejo Léo, da dupla com Raphael, que recentemente foi atingido por chamas durante um show no interior de São Paulo, mostrou as cicatrizes deixadas pelo acidente.

Nos stories de seu perfil no Instagram, ele exibiu nesta terça-feira, 10, as marcas na pálpebra, na bochecha e no nariz. Os ferimentos, no entanto, não foram graves, e o cantor garantiu que está bem.

"Tá todo mundo preocupado para ver como tá minha cara... Tá aí. Tá de boa", tranquilizou ele, ao mostrar as cicatrizes.