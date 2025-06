Morre Brian Wilson, líder dos Beach Boys, aos 82 anos

Outros dois documentários recentes investigaram a trajetória do músico. The Beach Boys (2024; disponível no Disney+) é a visão do cineasta Frank Marshall e do documentarista Thom Zimny sobre a ascensão do grupo que Brian criou ao lado dos irmãos, Dennis e Carl, do primo Mike Love e do amigo Al Jardine - que temporariamente foi substituído por David Marks.

Em Long Promised Road (2021; disponível para aluguel na Amazon Prime), de Brent Wilson (sem parentesco), é um passeio do cantor com o jornalista Jason Fine pelos locais onde morou em Los Angeles. Há uma troca de ideias sobre a evolução da música do grupo, que evoluiu do iê-iê-iê para se tornar uma obra complexa.

Brian Wilson esteve apenas uma única vez no Brasil, em performance no Tim Festival, em 2004, realizado no Jockey Club, em São Paulo.