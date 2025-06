'Guerreiros do Sol' estreia nesta quarta-feira, 11; saiba como assistir

Inspirada no cangaço dos anos 1920 e 1930, a novela Guerreiros do Sol estreia nesta quarta-feira, 11, na plataforma Globoplay e no canal Globoplay Novelas (ex-Viva). Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, mesmos autores das séries Amores Roubados e Onde Nascem Os Fortes, a trama conta a história de amor do cangaceiro Josué Alencar, interpretado por Thomás Aquino, e de Rosa, personagem da atriz Isadora Cruz, em 45 capítulos.

Josué, agricultor da cidade de Santa Cruz, no sertão nordestino, se apaixona pela humilde Rosa em uma festa na fazenda do poderoso coronel Elói Bandeira, que já nutre uma paixão por ela. Furioso, Bandeira manda expulsar Josué e os irmãos dele de sua propriedade.

A morte do pai de Josué, a mando de Bandeira, acaba acirrando ainda mais a briga entre as famílias e deflagrando um desejo de vingança nos Alencar. Ao lado dos irmãos, Arduíno (Irandhir Santos), Milagre (Ítalo Martins) e Sabiá (Vítor Sampaio), Josué forma seu bando, influenciado pelo cangaceiro Miguel Inácio (Alexandre Nero).