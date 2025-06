Deolane Bezerra reclama sobre pedido de indiciamento em CPI das Bets

Deolane Bezerra, alvo da relatora da CPI das Bets, desabafou na noite da terça-feira, 10. Em um story em seu perfil no Instagram, a influenciadora criticou o relatório final da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que pede seu indiciamento, junto a outras 15 pessoas, por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e contra o consumidor.

A influenciadora prometeu se pronunciar publicamente sobre o assunto na próxima terça-feira, 17, após a votação do relatório no Senado. Mesmo assim, já adiantou sua desaprovação com a situação e afirmou que trabalha dentro da legalidade.

"Indignada? Não estou. Talvez aprendi a conviver com esse preconceito estrutural assolado em um país em que uma mulher nunca pode nada, principalmente 'se meter' a fazer algo liderado por homens, que no presente caso foram isentos de uma propositura de indiciamento, não é?", escreveu Deolane.