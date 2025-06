Carol Castro revela que foi perseguida assim como Clarice em 'Garota do Momento'

Carol Castro falou recentemente sobre a perseguição de um homem desconhecido no final de 2012, quando ela estava no ar com a novela Amor Eterno Amor. "Vivi algo parecido anos atrás. Um 'stalker' mandava e-mails em caixa alta pro escritório que me agenciava, dizendo que ia me sequestrar, me estuprar, e que no dia tal, à meia-noite, iria faltar luz na minha casa. Foi bem pesado", contou a atriz ao Extra.

Parte da ameaça chegou a se concretizar: "Foi bizarro: faltou luz exatamente no horário e no dia que ele avisou. Eu morava em São Conrado (na Zona Sul do Rio), e não era em condomínio, não tinha sistema de segurança, só cercas de arame. Mas nada a mais aconteceu, graças a Deus. A polícia rastreou e encontrou o autor das ameaças pelo ID", explicou Carol.

A atriz chegou a pedir ajuda à emissora, que a apoiou e ofereceu um segurança particular para acompanhá-la na época.