Ana Maria Gonçalves e Eliane Potiguara se candidatam à vaga na ABL

O livro de quase 1.000 páginas já é considerado um clássico brasileiro contemporâneo, e importante título da literatura antirracista. No carnaval de 2024, inspirou o samba-enredo da Portela, no Rio de Janeiro, o que popularizou a obra e impulsionou suas vendas.

Eliane Potiguara, de 74 anos, se eleita, também fará história como a primeira mulher indígena da Academia. Em 2023, Ailton Krenak se tornou o primeiro indígena eleito como imortal pela instituição.

Autora de títulos como A Terra é a Mãe do Índio e Metade Cara, Metade Máscara, Eliane é importante voz, no Brasil e no exterior, do ativismo pelos direitos dos povos originários - sobretudo das mulheres. Ela foi casada com o cantor e compositor Taiguara (1945-1996), com quem teve três filhos.

Nos últimos meses, a ABL elegeu novos nomes para o quadro de membros efetivos. O advogado, escritor e professor universitário José Roberto de Castro Neves foi escolhido para ocupar a cadeira 26, que pertencia a Marcos Vilaça.

O crítico literário e professor Paulo Henriques Britto será o sucessor da cadeira 30, deixada por Heloisa Teixeira, e a jornalista e escritora Míriam Leitão ocupará a cadeira 7, que pertenceu ao cineasta Cacá Diegues.