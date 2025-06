'Vale Tudo' muda de horário nesta terça-feira, 10; saiba que horas novela vai ao ar

O capítulo desta terça-feira, 10, de Vale Tudo sofreu uma alteração de horário. Com a Seleção Brasileira jogando contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 às 21h45, a transmissão da novela foi adiantada. Agora, o folhetim está programado para ir ao ar às 20h40 na TV Globo, logo após o Jornal Nacional.

No capítulo desta terça-feira, César (Cauã Reymond) jantará com Maria de Fátima (Bella Campos), mas se deparará com Odete (Debora Bloch). Ao ver a milionária, esconderá a filha de Raquel (Taís Araújo).

A influenciadora digital também falará para César que deseja se aproximar de Solange (Alice Wegmann) para colocar alguém na casa de Afonso (Humberto Carrão) para controlar os passos do casal.