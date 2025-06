Quem é o mascarado de 'A Viagem'?

A novela A Viagem está no ar desde maio na Globo no Vale a Pena Ver de Novo e, nesta semana, o misterioso personagem mascarado está prestes a ser revelado na trama. E, para quem já está curioso ou não lembra da exibição original, vamos revelar quem é o homem por trás da máscara.

O mascarado de A Viagem é Adonay, interpretado pelo ator Breno Moroni. Ele era o antigo namorado de Carmem (Suzy Rêgo) e teve o rosto desfigurado em um grave acidente de avião, motivo pelo qual usa a máscara.

Breno Moroni tem atualmente 71 anos. O ator mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e continua trabalhando com arte, dedicando-se ao teatro como ator, autor e diretor. Além disso, ele ministra cursos relacionados à formação artística, com foco em circo e expressão corporal.