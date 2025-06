Poliana revela ser assexual em 'Vale Tudo'; entenda a orientação sexual do personagem

Mais tarde, a comunidade, por meio do novo documento, pontuou que a descrição "não representa a comunidade assexual atual".

A assexualidade não é considerada doença ou distúrbio psiquiátrico e não pode ser ‘tratada’ por especialistas, porém ela deve ser diferenciada da hipossexualidade, que é uma patologia. Na condição de hipossexual, a pessoa não sente o desejo que gostaria e isso causa incômodo e sofrimento. No caso dos assexuais, não há desconforto algum na falta da prática sexual.

Em 2010, a bandeira do orgulho assexual foi apresentada com as seguintes cores: preto, que significa assexualidade; cinza, que significa greyssexualidade, que inclui a demissexualidade; branco, que representa a alossexualidade; e o roxo, que representa a comunidade assexual como um todo. Há também o triângulo assexual, que tem as mesmas cores.

Outro símbolo que representa a comunidade é o bolo, advindo de uma brincadeira que parte da opinião de que uma fatia de bolo é melhor que ter relações sexuais.

Todos os símbolos foram criados pela Asexual Visibility and Education Network, a Aven, primeiro espaço de interação social destinado a assexuais. O fórum foi criado em 2001 e é, até hoje, a maior comunidade assexual do mundo.