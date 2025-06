Paul McCartney canta de surpresa em show de Bruce Springsteen; veja quais foram as músicas

O que já prometia ser uma noite memorável em Liverpool, na Inglaterra, se tornou ainda mais especial para o público. Durante a parte final de seu show no estádio Anfield, no sábado, 7, Bruce Springsteen recebeu Paul McCartney no palco.

O ex-beatle, que não se apresentava na cidade desde 2018, fez dois duetos com o cantor americano e emocionou a plateia. As canções escolhidas foram Can’t Buy Me Love e Kansas City, ambas do repertório dos Beatles.

A participação foi inesperada e arrancou aplausos entusiasmados do público. Os dois músicos, que já dividiram o palco em outras ocasiões, mostraram sintonia ao cantar juntos diante de milhares de pessoas.