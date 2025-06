Paolla Oliveira rebate críticas sobre sua atuação em 'Vale Tudo'

As comparações entre o elenco da primeira versão de Vale Tudo e o do remake não param. Paolla Oliveira, que interpreta Heleninha Roitman na nova adaptação, tem sido alvo de críticas e chegou até a receber uma nota zero por sua atuação. Diante da repercussão, a atriz resolveu se manifestar.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 9, nos bastidores da novela, Paolla desabafou sobre os comentários negativos. "Eu, na verdade, tinha esquecido que ainda existia isso de dar nota para o nosso trabalho. Pois tem!", começou.

A atriz afirmou que, mesmo se dedicando profundamente ao papel, com esforço, estudo e se desafiando, nem sempre a entrega chega ao público da forma como gostaria. "Faz parte! Quem se expõe precisa ter coragem para estar preparado para tudo o que vem. Até um zero."