Jon Vlogs pode pegar até 8 anos de prisão após agredir policial na Croácia

As autoridades afirmaram que "quatro estrangeiros quebraram copos e tiraram as camisas" em uma boate que fica nas proximidades de uma delegacia. Quando eles foram convidados a se retirar, iniciaram uma briga com os seguranças da Pink Champagne. Ao verem a confusão, policiais tentaram apaziguar a situação, quando um deles foi atingido por por Jon Vlogs com um soco no olho.

Depois do brasileiro ser preso, a polícia descobriu que ele tinha uma concentração alcóolica de 1,04g/kg. Além do influenciador, seus amigos, dois brasileiros e um argentino, também foram autuados.

Henrique Silva, conhecido como Fontinnelerj, que estava envolvido na situação e foi solto, já havia falado sobre o ocorrido em uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

"Estão machucados, mas levemente [...] Quando a gente foi sair da festa, [estava] todo mundo doidão. Eu não sei o que aconteceu, só ouvi uns gritos. Quando eu vi, estavam quebrando garrafa, dando soco. Que cena", explicou.