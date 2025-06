'Guerreiros do Sol': Conheça elenco e principais personagens da nova trama do Globoplay Novelas

Inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, Guerreiros do Sol é a nova novela original Globoplay, escrita por George Moura. A trama mergulha no universo do sertão nordestino para contar a trajetória de Rosa e Josué, dois jovens que acabam se tornando um dos casais de cangaceiros mais populares de todos os tempos.

A trama estreia nesta quarta-feira, 11, no Globoplay Novelas (antigo Canal Viva, após mudança de nome tem programação dedicada inteiramente à teledramaturgia) com exibição de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado.

O título também estará disponível na plataforma Globoplay, onde serão liberados cinco capítulos por semana, sempre às quartas-feiras.