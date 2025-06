Fernanda Montenegro pede a Nunes que suspenda despejo do teatro Contêiner

Na legenda da publicação, ela relatou a resposta da Prefeitura, através do Secretário de Governo, Edson Aparecido. "Governo do Estado e Prefeitura ofereceram locais para instalação do Teatro com doação de área definitiva. As negociações continuam".

Por que o Teatro do Contêiner vai ser despejado?

O Estadão obteve acesso à notificação judicial que ordena o despejo do teatro, sob a justificativa da construção de um conjunto habitacional no local.

Lê-se, no documento, a explicação da ordem: "A Prefeitura de São Paulo entende que a área onde está situada atualmente o Teatro de Contêiner é um ponto estratégico para que seja instrumentalizado um novo programa habitacional municipal".

Também na nota enviada ao Estadão, a Prefeitura alega que "a área será destinada à construção de moradia popular, dentro de um programa que vem recuperando todo o tecido urbano da cidade e que reforça o atendimento de famílias cadastradas em programas sociais desta administração."

O que vai acontecer com o teatro?