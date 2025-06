Cantor Netinho comemora remissão do câncer: Estou curado

O cantor Netinho anunciou no Instagram nesta segunda-feira, 9, que está em remissão do câncer. Ele comemorou a notícia e compartilhou as imagens do resultado de sua última PET-CT (Tomografia por Emissão de Pósitrons e Tomografia Computadorizada).

"Não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado", celebrou o cantor, que agradeceu o trabalho da equipe médica que esteve afrente de seus cuidados.

Apesar do resultado otimista, Netinho foi orientado pelo seu médico a continuar o tratamento. "Ele me sugeriu terminar o tratamento de quimioterapia. Então estou aqui firme e forte já na 5ª temporada da quimio e restará apenas mais uma", informou.