BTS: RM e V deixam serviço militar e agradecem fãs

Kim Namjoon e Kim Taehyung, membros do grupo de k-pop BTS, foram dispensados do serviço militar obrigatório nessa segunda-feira, 9, na província de Gangwon, Coreia do Sul.

"Obrigado aos fãs por esperarem", disse Namjoon, rapper e líder do grupo. Ambos cumpriram cerca de 18 meses (548 dias) de serviço militar, que é obrigatório na Coreia do Sul para todos os homens até os 28 anos.

Durante a dispensa, Taehyung e Namjoon, cujos "stage names" (nomes artísticos, em português) são V e RM, receberam buquês e a presença de algumas fãs na dispensa.