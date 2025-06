Youtuber Jon Vlogs é detido após se envolver em briga na Croácia

Luan Kovarik, conhecido Jon Vlogs, foi detido junto de amigos após uma briga em uma casa noturna na Croácia durante o fim de semana. A última postagem feita em suas redes sociais indica que ele e o grupo de amigos, apelidado de BDJ, foram detidos neste domingo, 8.

Eles estariam a passeio no país europeu e foram detidos após brigarem com os seguranças do estabelecimento. Entre os detidos, apenas Henrique Silva, conhecido como Fontinnelerj, foi solto.

Ele explicou a situação durante uma transmissão ao vivo feita nas redes sociais: "Estão machucados, mas levemente [...] Quando a gente foi sair da festa, [estava] todo mundo doidão."