Snoop Dogg vai ganhar filme biográfico com ator de 'Outer Banks'

Jonathan Daviss (ou JD) tem 25 anos e nasceu em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. Em Outer Banks, da Netflix, ele interpreta Pope, o cérebro do grupo de amigos. A série de aventura estreou no streaming em 2020 e já tem quatro temporadas, com uma quinta encaminhada.

A trama acompanha John B. (Chase Stokes) e os amigos, moradores da classe trabalhadora de uma ilha com forte segregação social, onde são constantemente perseguidos pelos jovens ricos e pelas autoridades. A vida do grupo muda quando eles descobrem que o desaparecimento do pai de John B. está ligado a um tesouro lendário. A caçada é marcada por segredos, perigos, companheirismo e romance.

Daviss também trabalhou no filme Justiceiras (2022) da Netflix. Recentemente, ele dirigiu a sessão de fotos promocionais da série Para Sempre, outra produção original da plataforma.