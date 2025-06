Série 'DNA do Crime' chega à segunda temporada na Netflix

Com uma primeira temporada de sucesso lançada em 2023, DNA do Crime acaba de retornar à Netflix com episódios inéditos. Em entrevista ao Estadão, os criadores e o elenco da série falaram sobre transformar crimes reais em ficção, a preparação para interpretar personagens que vivem cercados pelo crime e o fascínio do público com histórias de true crime.

Inspirada em crimes reais que aconteceram no Brasil e em outros países da América do Sul, a série se aproveita de um momento em que o gênero, que explora casos reais, está em alta, com uma extensa produção do audiovisual e de podcasts sobre o tema.

"(A popularidade do true crime) mostra que a realidade é sempre mais surpreendente do que qualquer ficção. E boas ficções normalmente têm um pé no real", afirma Heitor Dhalia, criador e roteirista da série. "Acho que, no caso específico do Brasil, a criminalidade chegou a um nível tão impressionante que as histórias são também impressionantes."