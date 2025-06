Riqueza do roteiro da série 'DNA do Crime' se apoia na psicologia de heróis e vilões

Como boa parte das séries policiais produzidas no mundo inteiro, DNA do Crime conta com diversos consultores que integram ou já integraram as forças policiais. Seu grande diferencial, no entanto, está na presença de ex-membros do crime organizado, hoje reabilitados, que fazem parte da equipe da produção.

"Faz muita diferença. A gente conhece pessoas que falam pra gente 'Ó, aqui, nessa situação, a gente fazia assim, fazia assado'. E, dessa forma, conseguimos fazer a série bem realista. Isso vai para a cena. Porque eles interferem [na gravação]", diz Alex Nader, intérprete de Isaac, chefe da Quadrilha Fantasma e principal vilão da nova temporada.

O ator Thomaz Aquino concorda. "Eu não conseguiria construir esse personagem, o Sem Alma, com tantas camadas verídicas se não fossem, claro, as preparadoras [de elenco] Maria Laura e Carol, mas também essa vivência de conversa como eu estou tendo com você, de conversar numa boa, de deixar à vontade para falar alguma coisa que aconteceu, que eles queiram compartilhar. Então isso, para mim, é muito enriquecedor."