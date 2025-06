Musical 'Maybe Happy Ending' leva 6 prêmios no Tony Awards 2025

O Tony Awards, principal premiação do teatro dos Estados Unidos, chegou à sua 78ª edição nesse domingo, 8, reconhecendo os destaques da temporada 2024-2025 da Broadway. A cerimônia foi realizada no Lincoln Center, em Nova York, com apresentação da atriz e cantora Cynthia Erivo, em sua primeira vez como anfitriã do evento.

Entre os grandes vencedores da noite está Maybe Happy Ending, musical sobre dois robôs abandonados que se apaixonam. A produção venceu seis prêmios, incluindo melhor musical, melhor ator (Darren Criss), melhor direção (Michael Arden), melhor roteiro, melhor trilha sonora original e melhor design de cenografia para musical.

Também se destacou Purpose, eleita melhor peça, com seu retrato irônico sobre a disfuncional família de um ícone dos direitos civis.