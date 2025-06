Influenciadora digital tem conta banida no Tiktok e é vista chorando na sede da rede social

Natalie Reynolds, influenciadora digital norte-americana de 26 anos de idade, foi flagrada chorando na frente da sede do Tiktok após ter seu perfil banido da plataforma. A imagem viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 9.

A criadora de conteúdo teve sua conta derrubada após uma piada de mau gosto. Em maio, ela publicou um vídeo onde convencia uma moradora de rua a pular em um lago por 20 dólares (cerca de R$ 100 na cotação atual).